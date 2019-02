Procurorii suceveni vor protesta astazi in fata Parchetului, impotriva modificarilor aduse legii justitiei

Procurorii suceveni vor protesta marti, de la ora 15.00, in fata sediului Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, impotriva modificarilor aduse legii justitiei.

La protest vor participa procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc si procurori din alte structuri ale Ministerului Public, de pe raza judetului Suceava.

Structura de comunicare din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

"Avand in vedere Hotararea nr. 1 din data de 22.02.2019 a Adunarii Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava,

Avand in vedere pozitia adoptata de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 25.02.2019,

Avand in vedere faptul ca, intalnirea dintre reprezentantii Guvernului si cei ai unor asociatii profesionale de magistrati, fara participarea Procurorului General al Romaniei si a Presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania, in calitate de reprezentanti ai autoritatii judiciare, nu a avut efectele scontate,

In urma votului exprimat, in unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, a hotarat faptul ca orice dialog in vederea adoptarii unui act normativ in domeniul judiciar, trebuie initiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, motiv pentru care insistam in abrogarea imediata a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019 de modificare a legilor justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 137 din 20.02.2019, cu exceptia dispozitiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizarii Consiliului Superior al Magistraturii

In unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava a stabilit suspendarea activitatii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, constand in programul cu publicul, in urmatoarele doua saptamani, cu exceptia cererilor de eliberare dovezi de circulatie si acte de deces, urmand ca toate cererile, plangerile si memoriile sa fie inaintate de petenti prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, conform dispozitiilor procesual penale in vigoare.

In unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava a votat in sensul ca procurorii vor participa in data de 26.02.2019, orele 15.00, la un protest in fata sediului Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, la care se vor alatura si procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc si procurori din alte structuri ale Ministerului Public, de pe raza judetului Suceava.

Totodata, in unanimitate, s-a stabilit delimitarea de Asociatia Procurorilor din Romania, avand in vedere pozitia exprimata de conducerea APR, fara consultarea prealabila a procurorilor, intrucat asociatia nu reflecta interesele procurorilor raportat la realitatea juridica actuala".