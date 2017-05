Produse fitosanitare confiscate de politisti, la Siret

In cauza s-au intocmit dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trafic de produse sau substante toxice, ce vor fi solutionate procedural.

Produse fitosanitare confiscate de politisti. Marti, ora 09.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Siret a identificat in piata din localitate, trei femei cu varste intre 54 si 67 de ani, de cetatenie ucraineana, care detineau si comercializau 263 de fiole si plicuri cu produse fitosanitare, toate inscriptionate cu caractere chirilice, fara documente sau autorizatii legale, bunuri despre care, cele trei femei au declarat ca le-au achizitionat din Bazarul Cernauti si le-au trecut in mai mute randuri prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Intreaga cantitate de produse fitosanitare a fost ridicata pentru cercetari, in cauza fiind intocmite trei dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de "contrabanda" si "trafic de produse sau substante toxice", ce vor fi solutionate procedural.