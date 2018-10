Profesorii si antrenorii suceveni pot fi nominalizati la Premiul Mentor 2018

Fundatia pentru Comunitate premiaza anual zece profesori si antrenori care au descoperit tineri talentati si au avut grija de ei la inceputul carierei lor. Premiul consta dintr-un trofeu realizat de apreciatul artist Ioan Nemtoi si o suma in valoare de 8.000 de lei.

Gala Premiilor Mentor se va organiza in primavara anului 2019 la Teatrul Odeon din Bucuresti.



"Dorim sa atragem atentia opiniei publice asupra acelor profesori si antrenori suceveni, care au reusit si reusesc sa stimuleze copii talentati, care ii pregatesc pentru a face fata competitiilor, care cauta in permanenta posibilitatile lor de dezvoltare", sustin reprezentantii Fundatiei pentru Comunitate.



Din Suceava au obtinut Premiul Mentor in anii 2013-2015: Daniela Ceredeev, profesoara de limba si literatura romana, Vatra Moldovitei, 2014, Romeo Bolohan, profesor, 2013, Marcel Porof, profesor de geografie, Falticeni, 2014.



Programul a fost initiat in 2010 și este organizat de Fundatia pentru Comunitate cu sprijinul financiar MOL Romania.