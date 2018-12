Prognoza meteo pentru Craciun si Anul Nou in zona Moldovei

Meteorologii au dat publicitatii prognoza pentru Craciun dar si pentru sfarsitul de an. Ei anunta ninsori. In zona Moldovei, intre 17 si 20 decembrie vremea va deveni rece, cu maxime in medie cuprinse intre -6 si -2 grade si minime, in medie regionala, intre -10 si -4 grade, cu cele mai scazute valori in cursul zilei de 19 decembrie si respectiv in noaptea de 19/20 decembrie. Spre finalul primei saptamani temperatura aerului va creste, iar regimul termic se va apropia de cel normal, maximele se vor situa in medie intre -1 si 1 grad, iar minimele vor tinde spre medii de -4 grade. In cea de a doua saptamana nu vor fi modificari importante in campul valorilor termice, astfel incat vor fi medii ale temperaturilor diurne cuprinse intre 0 si 3 grade si, ale celor nocturne, intre -4 si -2 grade. Precipitatii slabe vor aparea in data de 17 decembrie, dar si intre 21 si 30 decembrie, cu caracter local si temporar. Ce este clar e faptul ca vom avea sarbatori cu zapada in Bucovina!