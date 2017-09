Prognoza meteo pentru marti si miercuri. Se intorc ploile

Vor fi averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restranse grindina.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o informare meteo de instabilitate atmosferica si intensificari ale vantului, valabila in intervalul 19 septembrie, ora 17.00 - 21 septembrie, ora 23.00. La munte, in Maramures, nordul Moldovei si al Transilvaniei, local in Oltenia, Muntenia si Banat in seara zilei de marti si in noaptea de marti spre miercuri vor fi perioade in care vremea va fi instabila. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restranse grindina. Incepand de miercuri dupa-amiaza, fenomene specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala in cea mai mare parte a tarii. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitaţi de apa ce vor depaşi local 20 l/mp si izolat 40 l/mp. In majoritatea regiunilor vor fi intensificari temporare ale vantului, ce vor lua si aspect de vijelie, cu viteze la rafala ce vor depasi 50...60 km/h.