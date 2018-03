Program de prevenire a violentei intrafamiliare lansat de politistii suceveni cu prilejul zilei de 8 Martie FOTO

In anul 2017 numarul ordinelor de protectie solicitate si emise s-a dublat fata de anul 2016.

Joi, la sediul Palatului Administrativ, politistii in parteneriat cu Institutia Prefectului au lansat Programul Judetean de prevenire a violentei domestice la nivelul judetului Suceava. Au fost prezentate obiectivele programului si situatia statistica comparativa inregistrata in perioada 2016 - 2017. S-a evidentiat faptul ca in anul 2017, numarul ordinelor de protectie solicitate si emise s-a dublat fata de anul 2016, victimele intelegand utilitatea acestui instrument legislativ pentru prevenirea recidivei faptelor cu violenta. De asemenea, au fost analizate propunerile legislative privind emiterea ordinului de protectie temporar direct de catre politist care ar asigura o interventie mult mai eficienta in situatiile limita. O activitate deosebita in cadrul lansarii programului, a fost prezenta in sala a unei femei din localitatea Ilisesti care a impartasit tuturor celor prezenti, politisti dar si angajati ai Prefecturii si invitati, traumele traite dar si procedura pe care a urmat-o pentru obtinerea ordinului de protectie.Toate femeile prezente la eveniment au primit din partea politistilor flori si ghiduri privind modul de obtinere a ordinului de protectie.