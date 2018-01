Programele derulate la nivelul DSP Suceava au fost finantate cu 1.400.000 lei

Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava a urmarit, in anul 2017, si realizarea obiectivelor specifie stabilite prin Programele Nationale de Sanatate Publica. Principalele domenii de activitate au vizat actiunile de vaccinare, de supraveghere si control al bolilor transmisibile, de prevenire si tratare a infectiei HIV/SIDA si a tuberculozei. Un alt domeniu important a fost cel in care au fost monitorizati factorii determinanti din mediul de viata si de munca, respectiv de promovare a sanatatii si educatiei prin sanatate. Programele derulate la nivelul DSP Suceava au fost finantate cu aproximativ 1.400.000 lei, executia bugetara fiind de peste 92 %. Sub coordonarea Directiei de Sanatate Publica Judeteana Suceava, spitalele din judet au derulat la randul lor activitati finantate pe urmatoarele domenii: Programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin;Transplant; Sanatate mintala; Sanatatea femeii si a copilului.

Au fost alocate fonduri de catre Ministerul Sanatatii pentru tratamentul pacientilor cu accident vascular cerebral si infarct miocardic acut si pentru cei care au necesitat terapie intensiva. Spitalul Judetean Suceava a fost principalul beneficiar al fondurilor alocate pentru derularea activitatilor mentionate anterior. La nivel de judet bugetul alocat a fost de 8.111.000 lei. In anul 2017 derularea programului de screening pentru depistarea cancerului de col s-a desfasurat in bune conditii fiind testate un numar de 1.160 de femei prin cele doua retele care functioneaza la nivelul Spitalului Judetean Suceava, respectiv Spitalului Municipal Falticeni. "Si in cursul anului 2018 com continua aceste activitati dar se asteapa repartizarea bugetului pe anul 2018", a precizat Petru Sebastian Jureschi, director executiv DSP Suceava.