Programul Scolar Colgate. Un elev din Radauti, castigatorul din Romania al competitiei internationale de desene FOTO

Programul Scolar Colgate. Un elev din Radauti, castigatorul din Romania al competitiei internationale de desene. Colgate continua Programul Scolar Colgate si demareaza incepand cu luna martie o noua etapa a programului prin care contribuie la educatia cu privire la igiena orala a unui numar de 48.000 de copii din peste 300 de scoli, din judetele Botosani, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Ialomita, Olt, Satu Mare, Tulcea si Valcea. Totodata, compania a premiat joi castigatorul din Romania al competitiei internationale de desene din cadrul programului, elevul Dimitrie Luca Roman din Radauti, printr-un eveniment local. Acesta este unul dintre cei 12 castigatori la nivel international, ale caror desene sunt incluse in calendarul global Colgate "My Bright Smile"2017. Editia 2016-2017 a Programului Scolar Colgate, organizat in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, a fost demarata in luna octombrie 2016 si continua acum cu a doua etapa. Pana in prezent, zeci de mii de elevi din Arad, Brasov, Braila, Galati, Maramures, Salaj, Teleorman, Timis, Alba, Buzau, Calarasi, Harghita, Mehedinti, Iasi si Vrancea au putut beneficia de lectii privind igiena orala sustinute de voluntarii Crucea Rosie si au primit produse de ingrijire pentru a continua acasa regulile invatate la clasa. Pana la finalul acestei editii, un numar total de 150.000 de copii vor fi participat la lectiile de igiena orala. In cadrul Programului Scolar Colgate, copiii cu varsta intre 6 si 9 ani au ocazia sa concureze in cadrul competitiei internationale de desene "My Brigt Smile", punand intr-o forma creativa informatiile invatate. Anual, cele mai bune 12 desene din intreaga lume sunt premiate si selectate pentru a fi incluse in calendarul global Colgate "My Bright Smile". In cadrul editiei 2015 - 2016, elevul Dimitrie Luca Roman din Radauti a fost declarat unul dintre cei 12 castigatori la nivel international, iar reusita acestuia a fost celebrata printr-un eveniment organizat la Scoala cu clasele I-VIII "Bogdan Voda", Nr.5, Radauti, unde acesta este elev. La eveniment au participat reprezentanti ai scolii si ai autoritatilor locale. Desenul realizat de Luca este inclus in calendarul global Colgate 2017 "My Bright Smile", acesta fiind premiat cu bursa Colgate-Palmolive Bright Smiles, Bright Futures, in valoare de 250 de dolari. In acelasi timp, clasa a I-a A, din care Luca face parte, a primit o bursa in valoare de 500 de dolari.

Cu sprijinul filialelor de Cruce Rosie din tara, Programul Scolar Colgate a ajuns incepand cu 2015 si in mediul rural, in anul scolar 2015 - 2016 fiind implicati in program 60.000 de elevi din 11 judete, la care se adauga municipiul Bucuresti. Din 1993, de la lansarea Programului Scolar Colgate, 5.660.000 de elevi din clasele I-IV au beneficiat de consiliere si produse de ingrijire pentru igiena orala.Fiind adaptate la varsta celor mici si avand un format atragator, interactiv, lectiile prezentate de voluntarii Crucea Rosie au rolul de a le insufla copiilor regulile de baza ale igienei orale si de a-i invata cum sa efectueze un periaj cu ajutorul unui model. Copiii sunt implicati activ in cadrul acestor lectii, avand ocazia de a le adresa voluntarilor intrebari. De asemenea, scolarii vizioneaza si filmul educational Dr.Maseluta si Supereroii dintilor sanatosi, invatand intr-un mod distractiv cele trei reguli pentru un zambet stralucitor si sanatos: periajul dintilor de cel putin doua ori pe zi timp de doua minute, schimbarea periutei de dinti la fiecare trei luni de zile, vizite frecvente la medicul dentist si adoptarea unei diete echilibrate.La finalul fiecarei lectii, copiii primesc produse speciale pentru ingrijirea dentara, parintii un pliant cu sfaturi pentru a supraveghea mai eficient progresul celor mici, precum si un calendar, toate acestea fiind oferite de Colgate Romania. O igiena orala corespunzatoare presupune si o spalare a mainilor in profunzime, pentru ca cei mici sa fie protejati de bacterii si boli, care sunt o consecinta a ignorarii acestui aspect. Din acest motiv, lectiile sunt completate in aceasta editie, in premiera, cu informatii despre importanta igienei mainilor, copiii din program primind si produse Protex pentru a fi mereu protejati de bacterii si boli cauzate de o igiena deficitara.Colgate-Palmolive Romania se implica activ si investeste anual intr-o serie de programe educationale adresate publicului larg, in care sunt implicate mediile universitare si profesionale medicale, toate avand ca scop imbunatatirea parametrilor sanatatii orale pentru populatia din Romania.