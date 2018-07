Programul de la Serviciul de Pasapoarte Suceava a fost prelungit. Institutia Prefectului-Judetul Suceava informeaza ca, incepand cu data de 31 iulie 2018 si pana la 31 august, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple, programul de lucru se prelungeste pana la ora 18.30.La punctul mobil de lucru de la Radauti, deschis miercurea, programul va fi cuprins intre orele 8.00-16.00, in loc de 9.00-15.00. Decizia prelungirii programului de lucru la acest serviciu public comunitar a fost luata prin Ordin de prefect, emis joi, 26 iulie, avand in vedere ca numarul cetatenilor care solicita pasapoarte in perioada mentionata este mai ridicat comparativ cu restul anului .Prefectura Suceava mai informeaza ca, incepand din data de 20 iulie, de la intrarea in vigoare a modificarilor aduse Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Suceava ponderea pasapoartelor simple temporare eliberate este de maximum 18%, fiind preferata eliberarea pasaportului electronic, data fiind marirea termenului de valabilitate, de la 5 la 10 ani. Reamintim ca, potrivit noilor modificari legislative, pasapoartele simple temporare sunt eliberate doar in cazul unor situatii de urgenta, justificate cu documente, atunci cand, din motive de sanatate, familiale sau profesionale este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea unui pasaport simplu electronic, in termen de cel mult trei zile zile.O alta noutate este obligativitatea purtarii uniformei la ghiseele de relatii cu publicul, ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.