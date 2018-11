Programul manifestarilor de 1 Decembrie de la Suceava

Centrul Militar Judetean Suceava organizeaza activitatile prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei, in Anul Centenarului Marii Uniri, sambata 1 Decembrie, la ora 13, in Piata Tricolorului.

Desfasuratorul programului:

Ceremonialul militar de depunere de coroane si jerbe de flori, parada militara locala si expozitia de tehnica militara

Ora 13 Primirea oficialitatilor, salutul drapelului de lupta;

Ora 13,05 Alocutiune de deschidere privind semnificatia evenimentului;

Ora13,10 Intonarea Imnului de stat al Romaniei;

Ora 13,15 Oficierea serviciului religios;

Ora 13,25 Alocutiuni privind semnificatia evenimentului rostite de reprezentantii autoritatilor publice judetene si locale;

Ora 13,45 Ceremonia de depunere de coroane si jerbe de flori;

Ora 14,15 Defilarea detasamentului de onoare si a trehnicii;

Ora 14,45 Defluirea efectivelor militare si a tehnicii militare care nu participa la expozitie;

Ora 14,45 pana la 16 Expozitie cu tehnica militara in fata Palatului Administrativ

Retragere cu torte

Ora 17,50 pana la 18,00 Constituirea detasamentelor pe Esplanada Casei de Cultura;

Ora 18,00 pana la 19,00 Retragerea cu torte pe itinerarul esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor – Palatul Administrativ, Piata Tricolorului, Palatul Justitiei, Primaria municipiului Suceava, sediul ISU Suceava.

Ora 19,15 Defluirea efectivelor participante