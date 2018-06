Proiect educational - Paseste in istorie - redescopera Cetatea de Scaun a Sucevei si domnia lui Stefan cel Mare

Regulamentul de desfasurare al concursului, date despre inscrieri si informatii suplimentare pot fi aflate de pe site-ul Muzeului Bucovinei www.muzeulbucovinei.ro sau la telefon 0230-216439, interior 116 - Biroul Educatie, Marketing si Comunicare.

Muzeul Bucovinei Suceava desfasoara si in acest an, la Cetatea de Scaun a Sucevei, activitatile proiectului educational -concurs "Paseste in istorie - redescopera Cetatea de Scaun a Sucevei si domnia lui Stefan cel Mare". Proiectul educational -concurs, cu activitati structurate pe teme din istoria Cetatii de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, face parte din seria de proiecte de educatie muzeala pe care Muzeul Bucovinei le ofera tuturor celor interesati. Activitatile proiectului sunt adaptate in acest an, astfel incat sa poata participa echipe de cate patru elevi - incepand cu clasa a-IV-a si pana la clasa a XII-a. Echipele de elevi participante se vor intrece in probe precum: completarea de texte lacunare cu date istorice, raspunsuri la intrebari de cultura generala pe teme din istoria Cetatii de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, rezolvarea unui rebus cu aceeasi tematica, probe de descifrare a unor labirinturi(tiparite) prin care domnitorul este condus catre cetate, proba de recunoastere a unor obiecte medievale pe care le vor denumi si vor explica utilitatea lor. Scopul proiectului educational este acela de imbogatire, prin intermediul probelor de perspicacitate si a jocurilor interactive, a cunostintelor si notiunilor despre perioada medievala, despre Cetatea de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, si nu in ultimul rand cel de atragerea publicului tanar catre muzeu - ca varianta de petrecere a timpului liber.Regulamentul de desfasurare al concursului, date despre inscrieri si informatii suplimentare pot fi aflate de pe site-ul Muzeului Bucovinei www.muzeulbucovinei.ro sau la telefon 0230-216439, interior 116 - Biroul Educatie, Marketing si Comunicare.