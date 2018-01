Scopul proiectului este promovarea si cunoasterea patrimoniului cultural detinut de Muzeul Bucovinei prin facilitarea accesului elevilor la activitati de invatare nonformala legate de istorie, dezvoltarea abilitatilor in domeniul caligrafiei, stimularea elevilor spre creativitate si recreere educativa.

Muzeul Bucovinei deruleaza, in perioada 5 - 9 februarie, in vacanta intersemestriala, proiectul educational "Povestea scrierii si a intrumentelor de scris-atelier de caligrafie". Activitatile proiectului se vor desfasura zilnic, intre orele 10.30 - 13.30 in Sala de Pedagogie Muzeala a Muzeului de Istorie Suceava. Proiectul Povestea scrierii si a instrumentelor de scris - atelier de caligrafie se adreseaza copiilor din clasele a II-a, a III-a si a IV-a din Suceava care doresc sa cunoasca istoria scrisului si a instrumentelor de scris, sa admire scrierea din documentele medievale, sa-si imbunatateasca indemanarea caligrafica, sa petreaca "Vacanta altfel - la muzeu". In cadrul atelierului, elevii se vor familiariza cu notiuni despre istoria si evolutia scrierii si a instrumentelor de scris si vor experimenta scrierea pe hartie speciala, utilizand diverse instrumente de scris: toc, pana. Indrumati de specialistii muzeului, copiii vor crea semne grafice cu diverse ustensile de scriere, dupa care vor dezvolta litere si vor decora majuscule - initiale stilizate, ca in vechile documente existente in colectiile muzeului. De asemenea, copiii vor vedea si o mini-expozitie cu instrumente de scris din colectia Muzeului de Istorie Suceava. Inscrierea participantilor se face pe baza fiselor de inscriere, in limita locurilor disponibile. La atelier se pot inscrie un numar maxim de 20 participanti/zi. Data limita de depunere a fiselor de inscriere este 2 februarie. Ocuparea locurilor se va face in ordinea inscrierii. Taxele de participare sunt: 3 lei/copil pentru o zi de participare sau 10 lei/copil pentru participarea in toate cele cinci zile de atelier. Scopul proiectului este promovarea si cunoasterea patrimoniului cultural detinut de Muzeul Bucovinei prin facilitarea accesului elevilor la activitati de invatare nonformala legate de istorie, dezvoltarea abilitatilor in domeniul caligrafiei, stimularea elevilor spre creativitate si recreere educativa.Informatii suplimentare despre proiect si fisele de inscriere se pot obtine de pe site-ul Muzeul Bucovinei, ww.muzeulbucovinei.ro, sau la telefon 0230-216439, interior 116, Biroul Educatie Marketing si Comunicare.