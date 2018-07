Proiect educational organizat de Muzeul Bucovinei pentru promovarea Cetatii de Scaun a Sucevei

La Cetatea de Scaun a Sucevei, se desfasoara marti, 31 iulie, o editie speciala a proiectului educational concurs Paseste in istorie- redescopera Cetatea de Scaun a Sucevei si domnia lui Stefan cel Mare. Activitatile proiectului educational, structurate pe teme din istoria Cetatii de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, au starnit interesul cadrelor didactice si a celor 37 de elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 3 din Slobozia, judetul Ialomita, participanti la Tabara de istorie de la Voronet care se desfasoara in perioada 29.07.2018 - 03.08.2018. Astfel, Muzeul Bucovinei va pregati o editie a proiectului educational pentru a raspunde solicitarii coordonatorilor elevilor din judetul Ialomita.

Echipele de elevi participante se vor intrece in probele deja consacrate ale concursului, precum: completarea de texte lacunare cu date istorice, raspunsuri la intrebari de cultura generala pe teme din istoria Cetatii de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, rezolvarea unui rebus cu aceeasi tematica, proba de recunoastere a unor obiecte medievale pe care le vor denumi si vor explica utilitatea lor. Scopul proiectului educational este acela de promovare a Cetatii de Scaun a Sucevei si de imbogatire, prin intermediul probelor de perspicacitate si a jocurilor interactive, a cunostintelor si notiunilor despre perioada medievala, despre Cetatea de Scaun a Sucevei si a domniei lui Stefan cel Mare, si nu in ultimul rand cel de atragere a publicului tanar catre muzeu - ca varianta de petrecere a timpului liber.