Proiecte europene de peste 42 de milioane de Euro, depuse in acest an de Primaria Suceava VIDEO

Primaria Suceava a depus in acest an proiecte europene in valoare de 42.971.255,72 Euro. Anuntul a fost facut miercuri de primarul Ion Lungu, care a prezentat bilantul de activitate pentru acest an. Edilul a precizat ca cel mai important proiect a fost modernizarea transportului public cu autobuze electrice, urmand ca in municipiu sa circule 55 de astfel de autobuze. Alte proiecte importante au fost cele referitoare la Centrul Multifunctional Arta Itcani, Gradinita Burdujeni-Sat, o gradinita noua in zona centrala, o gradinita noua in cartierul Itcani, reabilitarea Colegiului Tehnic "Petru Musat". De asemenea, au fost accesate fonduri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Suceava si pentru digitalizarea activitatii acestei institutii. Ion Lungu a reamintit si de proiectele cu fonduri elvetiene prin care s-a modernizat iluminatul public cu lampi tip LED, achizitionarea a 11 masini electrice, doua furgonete si doua autospeciale.

Printre realizari, edilul a vorbit despre inaugurarea zonei de agrement Tatarasi, reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Stefan cel Mare, modernizarea pietei din Burdujeni, finalizarea lucrarilor de investitii privind incalzirea Pietei Centrale, finalizarea a patru blocuri ANL in zona Metro si repartizarea a 80 de locuinte tinerilor, asfaltarea strazilor Vasile Bumbac, Curtea Domneasca, Ion Irimescu, Mircea Damaschin.

La capitolul nerealizari, Ion Lungu a vorbit despre intarzierea lucrarilor de reparatii a strazilor din cauza lipsei fortei de munca, intarzierea lucrarilor in cartierul Europa, pe partea de apa, canalizare si energie electrica, dar si faptul ca nu s-a reusit transferul padurilor parc in acest an catre municipalitate.



Raport de activitate 2018



1) Proiecte europene

Am depus in acest an proiecte europene in valoare de 42.971.255,72 euro, reprezentand:

- 55 autobuze electrice(40+15)

- Centrul Multifunctional Arta Itcani

- Gradinita Burdujeni Sat, de la Scoala Generala nr.6

- Gradinita noua in zona centrala, de pe strada Dobrogeanu Gherea

- Gradinita noua in Cartierul Itcani in Curtea Scolii Generale nr. 7

- Reabilitare Colegiul Tehnic Petru Musat

- Corp laboratoare Colegiul National Petru Rares Suceava

- Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Suceava

- Proiect digitalizare primarie pe POCA

2) Au fost finalizate proiectele pe fonduri elvetiene:

- Modernizare iluminat public cu lampi tip LED- proiect finalizat, din economii, acesta a fost extins si la scoli, unde a fost finalizata licitatia

- Achizitionarea a 11 masini electrice, doua furgonete si doua autospeciale

3) S-a inaugurat Zona de Agrement Tatarasi - locuri de joaca pentru copii, terenuri de minigolf, un foisor, un debarcader cu barci si hidrobiciclete, terenuri de sport, fantana arteziana, cladiri administrative si cafenea. De asemenea, s-au amenajat spatiile verzi prin plantarea de plante si arbusti ornamentali.

4) S-a reabilitat Statuia Ecvestra a lui Stefan cel Mare, de la Cetate, inclusiv amenajarile in jurul statuii.

5) Modernizare Piete

- S-a modernizat Piata din Burdujeni

- S-a finalizat lucrarea de investitii privind incalzirea Pietei Centrale, tronsonul destinat producatorilor autohtoni.

6) Au demarat lucrarile de extindere a gazului metan in Burdujeni Sat, anul viitor vor fi racordate la gaz metan primele strazi din Burdujeni Sat.

7) S-au finalizat patru blocuri ANL in zona Metro si s-au repartizat 80 de locuinte tinerilor.

8) S-a licitat si semnat contractul pentru primele cinci autobuze electrice, pe fonduri elvetiene. Vor sosi la Primarie pana la sfarsitul lunii martie

9) A fost aprobat proiectul pentru un pod nou peste raul Suceava, a fost licitat, iar in data de 19 decembrie a fost semnat contractul.

10) Realibitare strazi:

a) Turnat covoare asfaltice

- strada Vasile Bumbac

- strada Curtea Domneasca

- strada Ion Irimescu

- strada Mircea Damaschin

- reparatii axul principal Obcini

b) Asfaltare strazi noi de pamant:

- pe strada M.Sadoveanu lucrarile sunt in curs de finalizare

- strada Bogdan Voda - finalizata

c) Reabilitare, prin asfaltare, a parcarii MPO Marasesti(langa Catedrala) si parcarea de pe Bulevardul 1 Mai(vis-a vis de sediul I.P.J., langa Directia Silvica)

- S-au creat noi locuri de parcare

- S-au trasat noi treceri de pietoni in vederea fluidizarii traficului si marcarea cat mai vizibil a celor existente fiind marcate cu material bicomponent rosu si alb

- S-au finalizat lucrarile de modernizare a Parcului Vladimir Florea

11) Cartier Europa

-S-a asfaltat strada Paris

-Se lucreaza la racordarea cu energie electrica a cartierului

12) Realizare studiu trafic la nivel de municipiu

- A fost aprobat in Consiliul Local, urmand a se stabili data de la care intra in vigoare.

- S-a propus ca directia de mers(pe trei bezni) sa fie dinspre Statiunea de Cercetari - Spital- Primarie- Tribunal-Parcul Central - Giratoriu parcare subterana - strada Petru Rares(Piata Mare) - Autogara - Modern - Catedrala - Nordic-Lidl-OMV, inchizandu-se bucla. Mijlocul de transport in comun va avea o banda speciala si va circula in sens invers.

13) S-a reabilitat cu fonduri guvernamentale, digul pe raul Moldova de la Berchisesti, de unde se alimenteaza cu apa orasul Suceava.

14) Sunt ianintate lucrarile la mansardarea Scolii Generale NR. 1 pentru a beneficia de inca opt sali de clasa, cu o capacitate de 250 de copii, lucrarea va fi finalizata pana la sfarsitul anului scolar.

15) S-a semnat contractul de salubritate privind Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubritate menajera in municipiul Suceava, a fost demarata campania de Colectare selectiva a deseurilor.

16) A fost finalizat si aprobat Registrul Spatiilor Verzi, in municipiul Suceava

17) Am sprijinit financiar Spitalul Judetean de Urgenta Suceava - 1.000.000 lei

18) Am sprijinit sportul judetean sucevean-handbal, fotbal si celelalte ramuri sportive. Am sarbatorit 112 cupluri care au implinit 50 ani de casatorie

19) Au fost sprijinite unitatile de cult - cea mai mare suma de 1.000.000 lei pentru noul sediu al Seminarului Teologic Ortodox Suceava, 700.000 lei pentru Catedrala Nasterea Domnului Suceava, pentru incepere lucrari pictura si 500.000 lei pentru Sala de sport Filadelfia.

20) A fost demarat proiectul de modernizare a strandului de la Itcani. Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici in Consiliul Local. Se lucreaza la proiectul tehnic.

21) la initiativa municipalitatii a fost aprobata Legea si normele metodologice, pentru transferul unor suprafete de paduri parc, in zona Sipote si Padurea Zamca.

22) Acorduri infratire:

- 10 februarie 2018 s-a semnat acordul de infratire cu Primaria orasului Soroca din Republica Moldova- primar Victor Sau

- 7 mai 2018 s-a semnat acordul de infratire cu Primaria orasului Bethlehem din Palestina - primar Anton Salman

- 7 septembrie 2018 s-a semnat(reinnoit) acordul de infratire cu Primaria orasului Laval din Franta - primar Francois Zocchetto

23) Sarbatorirea Anului Centenar

-630 de ani de la prima atestare documentara a orasului Suceava

- Zilele Teatrului Municipal Matei Visniec

- Zilele Sucevei

- De asemenea, au fost finantate proiectele Festivalul International de Arta Medievala, Lira de Aur, Paste in Bucovina, Craciun in Bucovina, Revelion in aer liber.

- In septembrie, la invitatia Institutului Cultural Roman, Teatrul Municipal a reprezentat Suceava la Paris si Laval cu prilejul sarbatoririi Limbii Romane sustinand trei spectacole de teatru in Sala Bizantina a Ambasadei Romaniei de la Paris.

- Ziua Bucovinei - manifestarile dedicate Unirii Bucovinei cu Romania au debutat cu:

Inagurarea Statuii Ecvestre a lui Stefan cel Mare, la Cetate

- Ceremonial de dezvelire a bustului - Iancu Flondor

- S-au dezvelit placi aniversare(Primarie, Centrofarm - fosta granita dintre Ducatul Bucovinei si Regatul Romaniei)

- A fost reabilitat Monumentul Eroilor din Burdujeni Sat

24) Pentru al doilea an consecutiv municipiul Suceava a obtinut titlu de Excelenta in Administratie la nivel national: Excelenta in iluminat public si eficienta energetica.

25) Am semnat acordul sadru al asociatiei Moldova se Dezvolta



Nerealizari:

1)Intarziere lucrari reparatii strazi, lipsa fortei de munca.

2)Intarzieri lucrari Cartier Europa, apa si canalizare, energie electrica.

3)Nu s-a reusit transferul padurilor parc in acest an catre municipalitate.