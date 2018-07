Proiectul Bicicleta beata a ajuns la Suceava. Peste o suta de persoane au testat dispozitivul VIDEO

De la inceputul acestui an, in judetul Suceava au avut loc 64 de evenimente rutiere cu implicarea biciclistilor, in 21 de cazuri acestia aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Opt persoane au fost ranite grav iar un biciclist a decedat. Alti peste 50 de biciclisti au fost raniti usor.

Proiectul "Bicicleta beata" a ajuns la Suceava. Peste o suta de persoane au testat bicicleta. Aceasta este creatia unei agentii de marketing in scopul constientizarii persoanelor care folosesc frecvent bicicleta ca mijloc de transport asupra pericolelor folosirii acesteia sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel, miercuri, timp de doua ore, pe esplanada Casei de Cultura din municipiul Suceava, IPJ Suceava in parteneriat cu Mercury 360, Pegas, AlecsGroup, Areas, Euroactiv si alti parteneri au prezentat sucevenilor "Bicicleta Beata". Peste 100 de suceveni dar si turisti au urcat pe o bicicleta al carei sistem de directie a fost inversat pentru a simula comportamentul in trafic al unui biciclist care a consumat alcool si alege nefericit sa se deplaseze pe bicicleta. Nici unul dintre participantii la test nu a reusit sa parcurga traseul propus. De la inceputul acestui an, in judetul Suceava au avut loc 64 de evenimente rutiere cu implicarea biciclistilor, in 21 de cazuri acestia aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Opt persoane au fost ranite grav iar un biciclist a decedat. Alti peste 50 de biciclisti au fost raniti usor. "Bicicleta beata" e un joc dar si un semnal de alarma pe care politistii si partenerii lor il trag pentru a pretui mai mult viata si siguranta", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.