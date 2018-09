Proiectul de modificare a Legii pensiilor, dezbatut la Prefectura, in prezenta prefectului judetului si a directorului Casei de Pensii

Tema discutiei se va relua la sedinta din luna octombrie, cand vor fi invitati si parlamentari de Suceava pentru discutii punctuale pe marginea modificarilor.

Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, si directorul Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, au participat la sedinta lunara a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice, tema discutata fiind Proiectul de modificare a Legii pensiilor. Au fost prezentate cele mai importante modificari din proiect, dupa care reprezentantii Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Suceava si ai altor organizatii de pensionari prezente si-au expus punctele de vedere cu privire la unele dintre modificari. Tema discutiei se va relua la sedinta din luna octombrie, cand vor fi invitati si parlamentari de Suceava pentru discutii punctuale pe marginea modificarilor. Proiectul de modificare a Legii pensiilor se afla, spre dezbatere, in Senat, apoi va merge in Camera Deputatilor. Conform directorului Casei de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, noua lege prevede ca se poate pensiona persoana ce a realizat cel putin stagiul minim de cotizare, de 15 ani, dar sunt asimilati in categoria pensionarilor si nevazatorii care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare. In stagiul de cotizare s-au introdus masteratul si doctoratul, a precizat Constantin Boliacu. De asemenea, proiectul aduce noutati in ceea ce priveste conditiile de pensionare pentru femei, varsta standard de pensionare reducandu-se cu 6 ani pentru femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si au cel putin 3 copii nascuti si crescuti pana la 16 ani. Mai mult, proiectul noii Legi a Pensiilor introduce pensia de invaliditate. Pensia va fi calculata dupa o noua formula, a explicat Constantin Boliacu, si anume numarul total de puncte inmultit cu valoarea punctului de referinta. Valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 de lei in 2019, 1.775 de lei in 2020 si 1875 de lei in 2021. Noua lege va introduce si cuantumul minim al pensiei, un prag minim sub care pensia rezultata din aplicarea formulei de calcul nu poate cobora.