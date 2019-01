Proiectul educational Lectia de 10, la Cetatea de Scaun a Sucevei

Pentru anul 2019, la Muzeul Bucovinei, Serviciul Cetatea de Scaun sunt planificate o serie de activitati, menite sa sublinieze rolul educativ al muzeului. Astfel, lectii de istorie, un club de lectura, diferite ateliere istorico - didactice, expozitii temporare sau expozitii itinerante la diverse scoli din proximitatea municipiului Suceava, toate au ca scop completarea cunostintelor dobandite in cadrul scolii.

Proiectul educational "Lectia de 10", care se desfasoara la Cetatea de Scaun a Sucevei (in incinta Casei Custodelui) este destinat in special, elevilor de scoala gimnaziala, intentia organizatorilor fiind de a apropia elevii de disciplina istorie si de a facilita intelegerea diferitelor contexte istorice sau termeni istorici.

"Lectia de 10" este structurata pe 10 capitole din istoria Moldovei, astfel: 10 domnitori, 9 cetati din Moldova, 8 ctitorii stefaniene, 7 dregatorii, 6 arme medievale, 5 domnite, 4 batalii importante, 3 atacuri asupra Cetatii de Scaun, 2 tari suzerane si Cetatea de Scaun. Organizatorii isi doresc ca prin subiectele discutate in cadrul acestor lectii, sa starneasca interesul, curiozitatea precum si dorinta elevilor de a afla mai multe despre un anumit capitol din istoria Moldovei. Fiecare lectie este completata de diferite activitati interactive, cum ar fi (realizarea unei machete de cetate din hartie cartonata, confectionarea de arme medievale din hartie, puzzle-uri, etc.) menite sa consolideze cunostintele acumulate. Materialele necesare pentru aceste activitati sunt puse la dispozitie de organizatori.

Modul interactiv de abordare a subiectelor, crearea unui mediu ambiant placut si stimulativ, diferitele activitati sau exercitii pe care elevii le desfasoara in cadrul fiecarei lectii, sunt tot atatea motive prin care elevii isi pot desavarsi diferite laturi ale educatiei.

Pentru participarea la acest proiect este nevoie de programare, cadrul didactic care insoteste grupul de elevi putand opta si pentru lectia de istorie pe care o doreste. Puteti obtine informatii suplimentare sau va puteti programa la numarul de telefon 0784275644, persoana de contact muzeograf Paula Morosanu.