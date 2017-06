Proprietari de caini periculosi, verificati de politistii suceveni

In cadrul actiunii au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale.

Politistii Biroului de Ordine Publica - Politia Municipiului Suceava au organizat in aceasta minivacanta o actiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale de catre detinatorii sau proprietarii de caini periculosi si agresivi. Astfel, au fost identificate si verificate 17 persoane care se deplasau pe strada sau alte locuri publice insotite de caini prevazuti la categoria I conform art.1, lit. a din OUG 55/2002. In urma verificarilor in bazele de date au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale in valoare de 500 lei.

De asemenea, detinatorii de caini au fost instruiti cu privire la respectarea Ordonantei de Urgenta nr. 55/30.04.2002, respectiv:

- sa depuna la sediul politiei in a carei raza este situat imobilul in care este detinut cainele o adeverinta in fotocopie, eliberata de Asociatia Chinologica Romana, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, din care sa rezulte incadrarea cainelui in categoriile prevazute la art. 1, precum si o declaratie pe propria raspundere cuprinzand urmatoarele date:

-numarul de identificare al cainelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

-efectuarea vaccinarii antirabice si a rapelurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-efectuarea sterilizarii cainilor prevazuti la art. 1 lit. a);

-existenta unei asigurari de raspundere civila pentru eventualele pagube produse de cainii prevazuti la art. 1 lit. a).

- in cazul schimbarii adresei imobilului mentionat la alin. 1 proprietarii de caini incadrati la art. 1 au obligatia sa depuna in termen de 48 de ore, la sediul politiei in a carei raza se afla noua adresa;

- pierderea sau decesul unui caine incadrat la art. 1, precum si instrainarea cainilor incadrati la art. 1 lit. b) vor fi declarate in termen de 48 de ore la sediul politiei in a carui raza se afla imobilul de detinere al cainelui.

- accesul cainilor prevazuti la art. 1 lit. a) in localurile publice, in mijloacele de transport in comun, precum si in alte locuri publice, cu exceptia drumurilor publice si a cailor de acces catre acestea, este interzis.

- accesul cainilor prevazuti la art. 1 lit. a) in partile comune ale imobilelor in care sunt detinuti, pe drumurile publice si pe caile de acces catre acestea este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti in zgarda si lesa sau ham de catre proprietar ori de catre detinatorul temporar.

- stationarea cainilor prevazuti la art. 1 lit. a) in partile comune ale imobilelor prevazute la alin. (2) este interzisa.

- accesul cainilor prevazuti la art. 1 lit. b), precum si al exemplarelor cu potential agresiv in localurile publice, in mijloacele de transport in comun, in locurile publice, precum si in partile comune ale imobilelor este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti in lesa de catre o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.3 alin. (1). In locurile special amenajate pentru caini accesul cainilor prevazuti in prezentul alineat este permis fara botnita si fara lesa;

- proprietarul sau detinatorul temporar al cainelui, daca este insotit de acesta cand conduce animale izolate, in turma sau in cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligatiilor prevazute la alin. (1)-(4), ci are obligatia de a supraveghea cainele si de a impiedica atacul canin asupra unei persoane.

Totodata, detinatorilor de caini li s-au adus la cunostinta ca se interzice:

- organizarea luptelor intre caini, antrenarea cainilor in acest scop si participarea cu caini la astfel de lupte, indiferent carei rase ii apartin cainii;

- importul sau comercializarea cainilor prevazuti la art. 1 lit. a;

- reproductia cainilor prevazuti la art. 1 din Ordonanta care nu au acte de origine recunoscute de Asociatia Chinologica Romana, afiliata la Federatia Chinologica Internationala;

- abandonarea cainilor prevazuti la art. 1, art. 2 alin. 1 si la art. 6 alin. 4;

- cainii prevazuti la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati;

- sterilizarea cainilor va fi confirmata in carnetul de sanatate de catre medicul veterinar care a efectuat interventia.