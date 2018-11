Proprietarul unei masini dat jos cu forta din vehicul de pasageri bauti. Masina a ajuns intr-un stalp FOTO

Proprietarul unei masini dat jos cu forta din vehicul de pasageri bauti. Masina a ajuns intr-un stalp. Duminica dimineata, in jurul orei 04.00, Politia municipiului Radauti a fost sesizata despre faptul ca, pe raza localitatii, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, insa, cei trei barbati din autoturism par a fi sub influenta bauturilor alcoolice.

Din primele cercetari, politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, duminica dimineata, jurul orei 03.30, un barbat de 37 de ani, din municipiul Falticeni, a condus autoturismul pe raza municipiului Radauti, in vehicul fiind ca pasageri, trei localnici cu varste cuprinse intre 21 si 26 de ani. In urma unor discutii contradictorii, conducatorul auto a coborat de la volan, iar in locul sau a urcat un tanar de 21 de ani, care a condus vehiculul pana la iesirea din municipiul Radauti, barbatul de 37 de ani fiind pasager. Ulterior, barbatului de 37 de ani i s-a cerut sa coboare din masina, dupa care, cei trei tineri si-au continuat deplasarea spre comuna Fratautii Vechi.

Victima a sesizat politia prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca autoturismul i-a fost sustras, acesta fiind identificat la intersectia strada D.Dan cu strada C.D. Gherea din localitate. Barbatul de 37 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Totodata, s-a procedat la testarea cu aparatul alcooltest a tanarului de 21 de ani, care a condus autoturismul, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat si a tanarului de 26 de ani, rezultatul fiind 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savsrsirii infractiunilor de furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.