Proxenet sucevean urmarit international, care a traficat orfane si fete cu dizabilitati, capturat in Marea Britanie si extradat in tara

Un sucevean de 34 de ani, Pe nume Haratau Florin Cristi, dat in urmarire internationala dupa ce pe numele sau s-a emis mandat de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori, constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism si trafic de persoane, a fost prins dupa aproape un an si introdus miercuri in arestul IPJ Suceava. Cel in cauza s-a sustras condamnarii, motiv pentru care s-a dispus darea in urmarire la nivel national si international. Politistii l-au identificat in Marea Britanie, unde acesta a fost arestat pentru ca ulterior sa fie extradat in tara, unde a fost preluat imediat de o escorta din cadrul IPJ Suceava. Acesta este cercetat impreuna cu a sa concubina si alti 11 complici ca ar fi racolat si exploatat sexual 14 tinere, dintre care sapte minore, cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani. Fetele erau obligate sa se prostitueze atat pe raza judetelor Suceava, Prahova, Buzau cat si pe teritoriul Greciei,in orasul Atena. Acestia racolau fete cu experienta de viata redusa, care prezentau deficiente mintale usoare (fiind scolarizate in cadrul unui centru scolar de pe raza municipiului Suceava), provenite din centre de plasament sau din familii ce le asigurau un grad redus de ocrotire si avand o situatie financiara precara. Racolarea victimelor s-a realizat in majoritatea cazurilor prin promisiunea falsa a obtinerii unui loc de munca bine platit in strainatate. Victimele acceptau la un moment dat sa se prostitueze, avand in vedere lipsa unei alte alternative, dar dupa ce ulterior deveneau reticente, erau amenintate sau agresate. De asemenea, pentru a intpri convingerea victimelor, Haratau a adoptat si metoda "loverboy", folosindu-se de atasamentul emotional al unora dintre victime le determina sau a le obliga sa se prostitueze. Cei 13 suspecti in dosar au fost ridicati si ulterior retinuti in urma efectuarii unor ample perchezitii in 2016.