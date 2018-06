Puhoaie revarsate peste gospodarii si drumuri, la Slatina, Brosteni si Ulma VIDEO

Interventii ale pompierilor in ultimele ore in mai multe localitati afectate de inundatii. Apele s-au umflat in urma ploilor abundente si s-au revarsta pe drumuri dar si in gospodariile oamenilor. La Slatina mai multe gospodarii au fost inundate dar si drumul care face legatura intre localitatea Gainesti si restul comunei, DJ 209 A, a fost acoperit de ape si s-a intervenit in forta atat vineri seara cat si in cursul zilei de sambata. Vineri noapte s-a intrevenit si la Brosteni, unde au fost curti inundate. Acolo s-au infundat cateva podete, la Darmoxa, si apa a luat-o pe drum si prin gospodariile oamenilor. Cu ajutorul SVSU Brosteni si al localnicilor au fost desfundate podetele in Darmoxa. Circulatia dinspre Brosteni spre Darmoxa a fost intrerupta dupa ce o portiune de drum a fost inundata.

Paraul Neagra erodeaza digul in dreptul satului Neagra existand pericol de inundatie. S-a intervenit si pe paraul Haleasa, care a adus aluviuni si apa a iesit pe drum, anunta localnicii pe retelele de socializare. Inundatii au fost si la Ulma, apele acoperind un drum si inundand cateva curti. Autoritatile locale au intervenit cu buldoexcavatoare. (vezi foto)