Purtatoarea de cuvant a Scolii de Jardarmi Falticeni si fiica ei de un an, spulberate pe trecerea de pietoni, in Suceava. Femeia a murit iar fiica e in coma VEZI IMAGINI

Grav accident rutier, in centrul municipiului Suceava, in zona Tibunalului, chiar pe trecerea de pietoni. O femeie de 40 de ani, jandarmerita , si fetita ei de un an si jumatate, au fost spulberate chiar pe trecerea de pietoni semnalizata in culoare rosie. Soferul, un tanar de 26 de ani, din Suceava, circula cu viteza, spun martorii, si nu a putut evita impactul. Femeia a fost proiectata la zeci de metri distanta iar caruciorul in care se afla fetita a zburat efectiv in aer, dupa care a aterizat pe sosea. Cele doua au fost preluate de echipaje SMURD, care le-au acordat si primele ingrijiri. Micuta a ajuns in coma la Neurochirurgie , cu leziuni cranio cerebrale. Femeia de 40 de ani, purtator de cuvant al Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni, pe nume Irina Airinei (vezi foto), a fost resuscitata aproape o ora de medicii de la Urgentele Spitalului Judetean Suceava. Din pacate, in ciuda eforturilor acestora, ea nu a putut fi salvata din cauza gravelor leziuni suferite. Medicii fac acum eforturi pentru a o salva pe micuta ranita. Soferul care a produs accidentul are 26 de ani, este din Mitocu Dragomirnei si se cheama Chetrariu Iulian. Conform politistilor, el nu era baut insa declara ca nu le-a observant la timp ce cele doua. Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Vom reveni cu detalii si imagini!