Pusti de 15 ani, blocat in trafic de politisti dupa ce, la betie, a furat o masina si a plecat cu ea la plimbare

Pusti de 15 ani, prins de politisti baut la volanul unei masini furate, in urma unui blocaj in trafic. La primele ore ale zilei de duminica, politistii din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au fost sesizati prin numarul de urgenta 112 de catre Lavric Fanica, de 59 ani, din municipiul Falticeni, despre faptul ca persoane cu identitate necunoscutai-au sustras autoturismul Dacia Logan, care era parcat pe strada Ana Ipatescu din Falticeni. S-a procedat la declansarea unei actiuni de gasire a vehiculului, fiind alertate patrulele de sigurantapublicade pe raza municipiului si a comunelor limitrofe, precum si politistii BIC care actionau pe raza municipiului. In jurul orei 01.30, autoturismul a fost observat in trafic pe raza comunei Hartop. Politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire. Deoarece conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor, s-a procedat la urmarirea autoturismului intre Hartop si Falticeni, totodata fiind alertate si celelalte echipaje de politie. Ulterior, autoturismul a fost interceptat pe strada Armatei din Falticeni de patrula de ordine publica. Conducatorul auto a ignorat semnalele luminoase si acustice ale politistilor astfel ca s-a procedat la urmarirea si blocarea lui in trafic. Politistii l-au imobilizat si legitimat pe sofer, avand surpriza de a afla ca era vorba despre un pusti de 15 ani, din municipiul Falticeni. Fiind testat cu aparatul etilotest s-a constatat ca acesta are o concentratie de 0.41 ml alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice. Minorul s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul farapermis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.