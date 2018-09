Putna. O fetita de cinci ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina

Minora s-a angajat in traversarea strazii, in fuga, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator.

O fetita de cinci ani a ajuns in strare grava la spital, dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc, joi dupa- amiaza, pe DN 2H, pe raza comunei Putna. O localnica, de 38 de ani, in timp ce conducea autoturismul marca Nissan Qashqai, cand a ajuns in dreptul unui atelaj hipo stationat pe partea dreapta a santului, a fost surprinsa de aparitia brusca pe partea carosabila a minorei, care s-a angajat singura in traversarea drumului, in fuga, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Conducatoarea auto nu a reusit sa evite impactul, acrosand-o pe fetita cu partea dreapta fata. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral cu comotie cerebrala, fractura femur stang cu deplasare. Copila a ramas internata in sectia de Chirurgie Infantila din unitatea medicala. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.