Racord - expozitie de pictura si lansare de carte

Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei si Centrul Cultural "Bucovina" organizeaza joi, 4 mai, la ora 12.00, in Sala Cafeteria a Muzeului de Istorie Suceava, vernisajul expozitiei de pictura "Racord" a artistilor plastici Iosif Csukat si Tiberiu Cosovan si lansarea cartii "Efigii in filigran"(vol. IV - "Analogii referentiale"), autor Tiberiu Cosovan. Expozitia de pictura cuprinde 30 de lucrari (ulei/panza & ulei/carton), tablouri cu titluri ca "Peisaj la Varfu Dealului", "Satul de pe Dealul Sarii", "Basilica Minor", "Peisaj pe strada Ileana Barda", "Hagigadar", "Vara la Lisaura", "Radauti - Vibratii estivale", "Zid vegetal - Campul Santurilor", "Septembrie la Manastirea Humorului", "Manastirea Zamca".Iosif Csukat si Tiberiu Cosovan, membri fondatori ai Grupului artistic independent "Domino", sunt parteneri de simeze prezentandu-se pana acum in fata publicului in expozitiile „Acorduri afective” (noiembrie 2013 / Galeria Tuturor Suceava), "Anotimpuri" (noiembrie 2015 / Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina Gura Humorului), "Consens"(mai 2016 / Muzeul Apelor "Mihai Bacescu" Falticeni), dar si in expozitii-blitz, impreuna cu alti membri ai Grupului "Domino", etalate in aer liber la Manastirea Zamca, Muzeul Etnografic "Hanul Domnesc" Suceava, Casa Memoriala "Mihail Sadoveanu" Falticeni. Cel de-al IV-lea volum al lucrarii "Efigii in filigran" (care se adauga volumelor precedente - "Profiluri autohtone"/2010, "Intersectari cordiale"/2012, "Acorduri afective"/2014), continua cronica evenimentelor plastice din arealul bucovinean, adunand intre coperte de carte texte publicate de Tiberiu Cosovan.Volumul, editat de Centrul Cultural "Bucovina", aduce la zi informatia referitoare la artele vizuale din Bucovina, ridicand numarul de pagini publicate pana acum cu titlul "Efigii in filigran" la peste 1300 si aducand in atentia cititorilor cca. 200 de efigii de artisti plastici romani si straini care au interferat in aceasta zona. Expozitia "Racord", dedicata Zilei Europei(9 mai), va putea fi vizitata in Sala Cafeteria a Muzeului de Istorie Suceava pana pe data de 20 mai.