Radare in cascada pe DN 17. Sapte soferi au ramas pietoni

In cadrul actiuni au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 30.000 lei.

Radare in cascada pe DN 17. Serviciul Rutier Suceava impreuna cu celelalte formatiuni rutiere au organizat si desfasurat, marti, o actiune preventiv-reactiva, cu aparatele radar dispuse in sistem "cascada" pe DN 17, traseul Suceava - Gura Humorului - Frasin - Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Poiana Stampei - Bistrita, pentru reducerea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. In cadrul actiunii, s-au aplicat 73 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.330 lei, dintre care cele mai multe - 47- pentru incalcarea regimului legal de viteza. S-au retinut sapte permise de conducere, din care trei pentru viteza si patru pentru depasire neregulamentara. De asemenea, au fost retrase trei certificate de inmatriculare. Un barbat de 36 de ani, din municipiul Suceava, a fost depistat de politisti si inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Frasin, cu viteza de 101 km/h.