Radautean depistat de politisti la volan, desi avea permisul de conducere anulat de cinci ani

Un barbat de 43 de ani, din municipiul Radauti, a fost depistat de politisti la volan, desi avea permisul de conducere anulat. Luni, in jurul orei 13.30, in timp ce actiona pe DC 46 din comuna Horodnic de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functiune, fiind oprit dupa circa 100 de metri.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere anulat din 10 februarie 2014, ca urmare a savarsirii mai multor infractiuni rutiere.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul de catre o persoana a carui permis a fost anulat".