Radautean prins cu tigari de contrabanda in masina

Un radautean a fost prins cu tigari de contrabanda in masina. Tigarile in valoarea de 4.500 lei au fost confiscate si autoturismul in valoare de aproximativ 20.000 lei a fost indisponibilizat. Sambata, in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Siret si din cadrul Serviciului Rutier Suceava, desfasurand activitati comune cu reprezentanti ANAF in zona Vamii Siret, au oprit pe E85, autoturismul condus de barbatul de 39 de ani.

In urma controlului efectuat asupra autoturismului a fost descoperita cantitatea totala de 8.000 bucati tigarete de provenienta extracomunitara, pentru care soferul nu a putut prezenta documente de provenienta.

Tigarile au fost confiscate iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Politiei orasului Siret pana la finalizarea cercetarilor.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda".

Cercetarile sunt continuate de catre Politia Orasului Siret, cauza urmand a fi solutionata procedural sub supravegherea Parchetului de pe Langa Judecatoria Radauti.