Radauteanca Silvia Boliacu, numita in functia de subprefect al judetului Suceava

Surpriza de proportii, la nivelul conducerii judetului. Guvernul l-a revocat din functie pe subprefectul Ionut Cretuleac si a fost numita in locul acestuia o femeie, o economista cunoscuta pentru competentele sale si pentru activitatea profesionala, in persoana Silviei Boliacu. Aceasta este sefa Biroului Audit din cadrul Consiliului Judetean Suceava. In premiera, judetul va fi condus de doua femei:Mirela Adomnicai si radauteanca Silvia Boliacu. Aceasta este sotia presedintelui ALDE Radauti, consilierul local Constantin Boliacu, director financiar contabil al Spitalului Judetean Suceava. Constantin Boliacu a candidat pentru fotoliul de primar al Radautiului din partea ALDE, la ultimele alegeri locale, dupa ce a reorganizat din temelii filiala acestui partid la Radauti. Silvia Boliacu a fost ani intregi directorul economic al Primariei Radauti, director adjunct al Directiei Finantelor Publice Suceava iar din 2012 lucreaza in cadrul CJ Suceava, compartimentul Audit."In primul rand vreau sa multumesc celor care au avut incredere in mine si m-au sustinut. Sunt un om de administratie si am facut performanta in acest domeniu. Aceasta functie presupune o responsabilitate mare. Respectarea legii, a constitutiei precum si implementarea programului Guvernului in teritoriu, vor fi prioritati pentru mine. Sper intr-o colaborare buna cu prefectul de Suceava dar si cu angajatii acestei institutii, angajati pe care ii cunosc destul de bine si stiu ca sunt oameni competenti si de echipa. De asemenea, sper intr-o buna colaborare cu sefii institutiilor descentralizate din judet, ne-a declarat proaspatul subprefect de Suceava, Silvia Boliacu.