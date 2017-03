In premiera, judetul va fi condus de doua femei: Mirela Adomnicai si Silvia Boliacu.

Radauteanca Silvia Boliacu va fi investita marti oficial in functia de subprefect al judetului Suceava. Ceremonia de investire va avea loc, marti, 21 martie, ora 10.00, in sala Stefan cel Mare din Palatul Administrativ, cu participarea lui Viorel Stefu- secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prin Hotararea de Guvern cu nr.127/20 martie 2017, Silvia Boliacu a fost numita in functia publica de subprefect al judetului Suceava. Radauteanca este sotia presedintelui ALDE Radauti, consilierul local Constantin Boliacu, director financiar contabil al Spitalului Judetean Suceava. Silvia Boliacu a fost ani intregi directorul economic al Primariei Radauti, director adjunct al Directiei Finantelor Publice Suceava iar din 2012 lucreaza in cadrul CJ Suceava, compartimentul Audit. In premiera, judetul va fi condus de doua femei: Mirela Adomnicai si Silvia Boliacu.