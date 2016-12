Radauteanca de 60 de ani, ucisa pe marginea drumului de un sofer incepator, in varsta de 18 ani

O radauteanca de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o masina, in timp ce mergea pe marginea drumului, in localitatea Satu Mare. Tragicul accident a avut loc pe DJ 178 B. Un tanar de 18 ani, din comuna Dornesti, sofer incepator, in timp ce conducea o masina inmatriculata in strainatate, a efectuat manevra de depasire a unui autoturism care circula in fata sa si a patruns pe contrasens. Acolo a lovit-o in plin pe femeia femeie de 60 de ani, din municipiul Radauti, care se deplasa regulamentar in calitate de pieton, pe partea stanga a drumului. In urma impactului, a rezultat decesul pietonului.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa.