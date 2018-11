Radauteanca lovita de o masina pe trecerea de pietoni

O femeie de 40 de ani, din municipiul Radauti, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 16.00, pe strada Bogdan Voda, din municipiul Radauti. Un barbat de 53 de ani, din comuna Voitinel, in timp ce conducea autoturismul, a surprins si accidentat femeia, angajata in traversarea regulamentara a strazii pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.