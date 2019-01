Radauteanul Constantin Boliacu a castigat prin concurs postul de director al Casei de Pensii Suceava

Pe perioada cat acesta a asigurat interimatul la conducerea institutiei, activitatea Casei Judetene de Pensii Suceava s-a imbunatatit considerabil.

Constantin Boliacu este de miercuri director executiv cu acte in regula la Casa Judeteana de Pensii Suceava. Acesta a castigat cu brio concursul desfasurat la Bucuresti, la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru sefia institutiei al carui director interimar a fost pana acum. La concurs a mai fost inscris un candidat, pe nume Barba Ioan, insa acesta nu s-a prezentat desi dosarul i-a fost admis. Economistul Constantin Boliacu a obtinut punctaje bune la concurs, 92,4 puncte la proba scrisa si 86,2 la proba interviului, totalizand un punctaj final de 178,6. Trebuie spus ca de la venirea acestuia ca interimar, activitatea Casei Judetene de Pensii s-a imbunatatit considerabil in urma unei reasezari a sarcinilor de serviciu a personalului, fiind apreciata si la nivel national. Comunicarea cu publicul este una buna, fapt constatat in primul rand de solicitantii care vin aici cu diverse probleme.