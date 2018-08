Radauti. Accident provocat de o soferita beata

Femeia de 44 de ani, din comuna Marginea, avea o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident provocat de o soferita beata. In noaptea de sambata spre duminica, politistii au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe strada Bogdan Voda, din municipiul Radauti, a avut loc un accident. La fala locului a fost identificata soferita, o femeie de 44 de ani, din comuna Marginea si autoturismul implicat in accident. Masina se afla pe carosabil, orientata perpendicular, cu partea din fata spre trotuar, prezentand avarii in partea din stanga fata. Pentru ca soferita era ranita, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care i-a acordat ingrijiri medicale, insa aceasta a refuzat transportul la spital. Femeia a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de conducere sub influenta alcoolului.