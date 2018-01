Radauti. Accident provocat de un adolescent aflat la volan

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident provocat de un adolescent aflat la volan. O persoana a fost ranita. Miercuri, in jurul orei 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Horea, din municipiul Radauti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu gheata si zapada, un localnic de 17 ani, care intentiona sa efectueze un viraj catre stanga pentru a patrunde in parcarea unui imobil, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit stalpul portii de acces. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unui adolescent de 16 ani, din municipiul Radauti, pasager in autoturism. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.