Radauti. Biciclist ranit dupa ce a intrat intr-un pieton

Biciclistul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Bicilist ranit dupa ce a intrat intr-un pieton. Duminica, in jurul orei 21.20, in timp ce conducea bicicleta pe strada Putnei din municipiul Radauti, un barbat de 46 de ani, din comuna Horodnic de Jos, a efectuat un viraj la stanga pentru a evita impactul cu un autoturism stationat pe partea dreapta a carosabilului, moment in care, a intrat in coliziune cu un barbat de 45 de ani din comuna Arbore, angajat in traversarea neregulamentara a strazii, prin loc nepermis si fara sa asigure, prin spatele autoturismului stationat. In urma impactului, a rezultat ranirea biciclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, victimei, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vinovat de producerea accidentului este barbatul de 45 de ani, care, nu a acordat prioritate de trecere biciclistului si a traversat strada prin loc nepermis. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.