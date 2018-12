Radauti. Femeie accidentata de un sofer beat pe trecerea de pietoni FOTO

Un sofer s-a urcat beat la volan si a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni. Sambata seara, in timp ce conducea autoturismul pe strada Piata Unirii din municipiul Radauti, ajuns la o trecere pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator, un localnic de 51 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a surprins si accidentat o femeie de 67 de ani, din aceeasi localitate, angajata in mod regulamentar in traversarea strazii.

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".