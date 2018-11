Radauti. Individ prins in timp ce vandaliza o masina

Un tanar de 27 de ani a fost prins in timp ce vandaliza o masina, chiar de catre proprietararul acesteia. Totul s-a petrecut duminica dupa amiaza pe o strada din municipiul Radauti. Proprietarul, un barbat de 27 de ani, din municipiul Radauti, si-a parcat masina in fata locuintei. La un moment dat, in timp ce se afla in casa, acesta a observat ca un barbat a dat cu piciorul in oglinda laterala stanga a autoturismului sau, distrugandu-i suportul. Proprietarul a sunat imediat la 112. Politistii au reusit sa-l identifice pe autor, care a recunoscut ca intr-un moment de furie a lovit cu piciorul in autoturismul respectiv.

Oamenii legii fac cercetari in acest caz sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere.