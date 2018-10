Radauti. Trei vehicule avariate, din cauza unei remorci de tractor nesemnalizate

Un accident a avut loc joi seara pe DN 17 A, in afara localitatii Radauti. Trei vehicule au fost avariate din cauza unui tractorist care avea remorca nesemnalizata.

In timp ce conducea tractorul ce tracta doua remorci, din care ultima nesemnalizata corespunzator, un barbat de 60 de ani din orasul Milisauti, a fost acrosat de autoturismul condus de un barbat de 57 de ani din comuna Balcauti.

Din impact, autoturismul condus de barbatul de 57 de ani a ricosat pe contrasens, lovind autoturismul condus de un tanar de 25 de ani din comuna Dornesti.Din accident nu au rezultat victime, ci doar avarierea vehiculelor.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul de 60 de ani detine permis de conducere, insa necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv".