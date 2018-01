Radauti. Un barbat s-a spanzurat in podul blocului in care locuia

Radauteanul a lasat un bilet de adio.

Socant. Un radautean s-a spanzurat in podul blocului in care locuia. Barbatul de 50 de ani a recurs la gestul extrem din cauza problemelor financiare. Barbatul a plecat de acasa in data de 18 ianuarie si a fost gasit mort in data de 21 ianuarie. Acesta a fost gasit spanzurat in spatele unui cos de aerisire din podul blocului in care locuia. Radauteanul a lasat un bilet de adio in care si-a motivat gestul. Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului Municipal Radauti, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.