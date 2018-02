Radauti. Un tanar de 29 de ani s-a sinucis intr-un imobil aflat in constructie

Trupul neinsufletit al tanarului a fost transportat la morga Spitaluliu Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei.

Socant. Un tanar din Marginea a fost gasit spanzurat intr-un imobil din Radauti. Descoperirea macabra a fost facuta, joi dimineata, intr-un imobil aflat in constructie, apartinand unei localnice. La etajul imobilului respectiv, a fost identificata o persoana de sex barbatesc, decedata prin spanzurare de una din grinzile acoperisului. La fata locului au fost chemati politistii. In urma controlului corporal efectuat cu ocazia cercetarii la fata locului asupra cadavrului a fost gasit un portofel in care se afla o suma de bani, un card bancar si cartea de identitate, ocazie cu care s-a stabilit ca persoana decedata este I.L. de 29 de ani din Marginea. Cu ocazia cercetarii, la fata locului nu au fost identificate urme sau mijloace materiale de proba care sa prezinte suspiciuni cu privire la cauza decesului. Trupul neinsufletit al tanarului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.