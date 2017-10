Razie de amploare a politistilor in Scheia

In cadrul actiunii au fost aplicate 108 sanctiuni contraventionale in valoare de 29.580 lei, a fost retinut un permis de conducere si retrase patru certificate de inmatriculare.

Politistii suceveni au fost organizat, in perioada 05-07 octombrie, o razie dar si actiuni de informare si responsabilizare a cetatenilor pe raza comunei Scheia. In actiuni au fost agrenati zilnic pe langa politistii Politiei Comunale Scheia alti peste 20 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publica dar si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava. Actiunile zilnice desfasurate au avut ca scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica pentru locuitorii comunei, fiind vizate prevenirea talhariilor stradale, a furturilor din auto, a furturilor din locuinte, furturilor din genti si buzunare, prevenirea faptelor de violenta stradala si a altor acte de tulburare a ordinii si linistii publice.In data de 05 octombrie, politistii au organizat o razie ampla fiind verificate peste 200 de vehicule si persoane. In cadrul raziei a fost constata o infractiune la regimul rutier. Au fost aplicate 108 sanctiuni contraventionale in valoare de 29.580 lei, a fost retinut un permis de conducere si retrase patru certificate de inmatriculare. O actiune distincta si derulata in paralel in perioada 05 – 07 octombrie a fost desfasurata de politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti de ordine publica din cadrul Politiei Comunale Scheia si din cadrul Politiei Municipiului Suceava. Actiunea a vizat informarea cetatenilor de pe raza comunei Scheia cu privire la modul de protectie a bunurilor persoanle si a vehiculelor pentru a nu cadea victime ale infractiunilor de furt. Actiunile s-au derulat din casa in casa, purtandu-se discutii cu proprietarii si fiind distribuite materiale de informare. Cu acest prilej a fost lansat in mod oficial si distribuit si Ghidul de prevenire realizat cu sprijinul ATOP Suceava. Peste 100 de astfel de ghiduri au fost distribuite in cadrul actiunilor de informare. Ghidul contine recomandari cu privire la siguranta personala si patrimoniala fiind un instrument util de informare si responsabilizare a cetatenilor in vederea reducerii riscului victimal.