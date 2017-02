Razie de amploare a politistilor in municipiul Suceava FOTO

In cadrul raziei au fost aplicate 151 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 lei.

Peste 100 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava si sectiilor si posturilor de politie arondate au organizat, in zilele de 16 si 17 februarie, o razie de amploare, scopul fiind prevenirea si combaterea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. In data de 16 februarie, razia a fost organizata intre orele 14.00 - 22.00, cu preponderenta in municipiul Suceava. Au fost angrenate 15 autospeciale de politie si doua grupe de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale. Au fost instituite filtre rutiere la toate iesirile din oras si au fost intensificate actiunile de verificare si control atat in trafic cat si zonele si mediile predispuse savarsirii de fapte antisociale."Prezenta masiva in teren a politistilor a avut si un rol preventiv si de descurajare a comportamentelor de tip delictual. Actiunea a vizat atat domeniul sigurantei rutiere, fiind totodata intensificate activitatile investigative pe linie judiciara si dispuse masuri suplimentare pentru cresterea gradului de siguranta publica", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. In data de 17 februarie, in acelasi interval orar au fost organizate activitati cu efective sporite in localitatile din mediul rural arondate municipiului Suceava. Au fost intensificate activitatile de patrulare, fiind incluse in itinerarii toate zonele in care se gasesc unitati de alimentatie publica si unitati comerciale. Luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava, impreuna cu politistii din cadrul sectiilor de politie au desfasurat activitati de monitorizare si control in zona discotecilor si barurilor, nefiind inregistrate agresiuni sau alte evenimente negative.O atentie deosebita a fost

acordata domeniului sigurantei rutiere si identificarii soferilor care consuma alcool si urca la volan. Astfel, au fost verificate peste 200 de vehicule si au fost testati cu aparatul etilotest 102 soferi.In cadrul raziei au fost aplicate 151 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 lei.Politistii au retinut 10 permise de conducere si au fost retrase sapte certificate de inmatriculare.De asemenea, in cadrul raziei au fost constatate si patru infractiuni, fiind intocmite dosare de cercetare penala. Un tanar din comuna Hantesti a condus pe strada Traian Vuia, in municipiul Suceava autoturismul avand dreptul de conducere anulat, iar in urma controlului efectuat, acesta a prezentat un permis fals. Ulterior, un barbat de 49 ani, din comuna Moara a condus autoturismul pe DC 71, in localitatea Moara, iar in urma testarii aerului expirat a rezultat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Stefan cel Mare din localitate, autoturismul condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Radauti.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.