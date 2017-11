Razie de amploare a politistilor si jandarmilor, la Scheia

Zeci de mascati, politistii IPJ Suceava si jandarmi au descins din nou la Scheia, miercuri, in cadrul unei ample actiuni preventiv - reactive pe linia incalcarii prevederilor O.G. 97/2005, a depistarii persoanelor cu sedere nelegala, a celor voiajoare ce nu-si justifica legal prezenta sau urmarite in temeiul legii, precum si pe linie de delincventa juvenila si victimizare minori. La actiunea organizata au participat politistii Politiei municipiului Suceava, Biroul Ordine Publica Compartimentul Proximitate si Compartimentul Siguranta Publica si Patrulare, Biroul Rutier, Sectiei de Politie Rurala Moara si Politia Comunala Scheia, in echipe mixte formate din lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava Detasamentul Mobil, lucratori din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava si personal din cadrul Primariei Comunei Scheia. In cadrul actiunii au fost legitimate 130 de persoane, fiind avertizate 10 persoane. Lucratorii specialisti au consiliat 22 de persoane. De asemenea, au fost identificate 13 persoane straine de localitate si care nu isi justificau prezenta. In urma actiunii, au fost aplicate 12 sanctiuni contraventionale, in valoare de 940 lei.De asemenea, au fost monitorizate cazurile de neglijenta din partea a doua familii si a fost identificate doua cazuri de neglijenta in familie privind 2 minore, urmand a fi demarate demersurile procedurale in vederea instituirii unei masuri de protectie pentru cei doi copii.