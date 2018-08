Razie de amploare in Bazarul Suceava, miercuri. Cadrele de la IPJ au descins in Bazar in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Au fost verificati 98 de agenti economici si au fost aplicate pentru nereguli 86 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 232.000 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri pentru care comerciantii nu au putut prezenta documente, in valoare totala de 6.560 lei, constand in articole de imbracaminte si produse industriale. La actiune au participat 22 de cadre de la IPJ Suceava.