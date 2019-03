Razie de amploare in cartierele Burdujeni si Itcani

In cadrul actiunii au fost aplicate 65 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 22.000 lei

Politia municipiului Suceava a organizat, in noaptea de sambata spre duminica, o actiune punctuala in sistem integrat in cartierele Burdujeni si Itcani din localitate, zone identificate cu risc criminogen, pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera. Au fost verificate 42 de entitati economice, fiind legitimate 416 persoane si controlate 193 de autovehicule. 89 de conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, fiind constatata o infractiune in flagrant si aplicate 65 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 22.790 lei. Politistii au mai retinut 12 permise de conducere si au retras un certificat de inmatriculare.