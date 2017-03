Razii cu mascati si perchezitii, in tiganie la Scheia, pentru stoparea furturilor si a violentelor. Localnicii sunt terorizati de rromi VIDEO

Politisti, jandarmi si mascati patruleaza pe strazi pentru a asigura ordinea publica. Oamenii sunt insa disperati pentru ca rromii continua sa faca legea in comuna si se tem pentru siguranta lor. Sunt localnici care in fiecare zi isi duc copiii in oras la scoala sau la gradinita de frica rromilor si vor sa isi vanda gospodariile si terenurile si sa plece, numai ca nu se gasesc cumparatori in conditiile in care sunt case sparte de zeci de ori.

Perchezitii si razii, la Scheia, pentru stoparea faptelor antisociale. Localnicii sunt pur si simplu terorizati de tigani, care de ani buni s-au aciuiat in zona si dau spargeri sau ataca oameni in plina zi. Noul prefect de Suceava, Mirela Adomnicai, vrea sa rezolve problema si a dispus in prima faza suplimentarea echipajelor de politie si jandarmi si ca echipe mixte sa patruleze pe strazi zi si noapte (vezi declaratii video). Asa se face ca miercuri mai multe echipaje de politisti, inclusiv de la Interventie Rapida, au patrulat in zona cu locuinte ale romilor si au legitimat persoane. Cu cateva zile in urma, politistii au efectuat doua descinderi, la doi indivizi care au dat spargeri. La domiciliile acestora oamenii legii au gasit covoare furate din casa unui localnic din Scheia, tigari de contrabanda dar si aparatura electronica furata (vezi declaratii purtator cuvant IPJ Suceava, Ionut Epureanu). Oamenii din Scheia sunt terorizati de tiganii care au ocupat terenuri ale primariei si si-au ridicat baraci sau case mizere. Cei mai multi dintre ei stau in comuna fara acte. De dimineata pe uliti suna manele iar pirandele ies cu copiii in strada in timp ce tinerii pierd vremea sau danseaza in drum. Localnicii au organizat proteste la primarie, nemultumiti de autoritatile din comuna, iar noul prefect de Suceava, Mirela Adomnicai, a dispus deja masuri si a discutat cu reprezentantii IPJ si al Inspectoratului de Jandarmi. In localitate va fi infiintat si un post de politie locala, asta dupa ce oamenii au cerut ca acolo sa fie mutata o unitate de jandarmi, lucru imposibil de realizat. Mirela Adomnicai spune ca se vor verifica documentele pe baza carora rromii stau in localitate si daca cei care primesc ajutoare sociale presteaza munca in folosul comunitatii. Politisti, jandarmi si mascati patruleaza pe strazi pentru a asigura ordinea publica. Oamenii sunt insa disperati pentru ca rromii continua sa faca legea in comuna si se tem pentru siguranta lor. Sunt localnici care in fiecare zi isi duc copiii in oras la scoala sau la gradinita de frica rromilor si vor sa isi vanda gospodariile si terenurile si sa plece, numai ca nu se gasesc cumparatori in conditiile in case sunt case sparte de zeci de ori.In timp ce autoritatile judetene incearca sa calmeze spiritele pentru ca la Scheia sa nu izbucneasca un conflict interetnic, oamenii din comuna spun ca vor iesi si vor protesta in strada si vor bloca si drumul national care trece prin localitate daca furturile, scandalurile si bataile nu vor fi stopate.