Razii de amploare in zona Vatra Dornei

Razie de amploare in zona Vatra Dornei.Politia Municipiului Vatra Dornei a organizat si executat o razie cu blocarea partiala in zona bazarului si a pietei agroalimentare, angrenand efective din cadrul subunitatii, a Sectiei de Politie 15 Vatra Dornei, a Posturilor de Politie Comunale, a unui lucrator din cadrul SICE si a jandarmilor din cadrul Detasamentului de Jandarmi Vatra Dornei. Astfel, in zona centrala a municipiului Vatra Dornei s-a actionat pe linia prevenirii faptelor ilegale de tulburare a ordinii si linistii publice, comertului stradal si a depistarii persoanelor care practica actele de cersetorie. In zona Garii Vatra Dornei Bai, Gara Vatra Dornei Grup Central, Statia CFR Rosu, Statia CFR Argestru, Autogara Vatra Dornei, precum si in parcarile supermarketurilor, s-a actionat pe linia depistarii persoanelor urmarite, a celor care nu-si justifica prezenta pe raza localitatii, a minorilor problema si a cersetorilor. Au fost efectuate verificari pe reteaua de drumuri nationale, judetene, comunale dar si forestiere impreuna cu personal silvic in vederea depistarii transporturilor de material lemnos fara documente de provenienta. Au fost efectuate verificari in piata municipala si bazar, unde au fost efectuate controale pe linia documentelor de provenienta a marfurilor expuse la vanzare, depistarii persoanelor care practica acte de comert ilicit, in special cu tigari de contrabanda de provenienta; verificarea persoanelor care lucreaza ca muncitori zilieri si care se cantoneaza in zona pietei si bazarului pentru a pleca la munca. Impreuna cu personal din cadrul DSVA Suceava, au fost efectuate verificari in piata municipala, iar bunurile perisabile precum si cele spirtoase ridicate in vederea confiscarii au fost preluate de catre acestia. In zona statiunii si a Parcului municipal s-a actionat pe linia prevenirii faptelor ilegale de tulburare a ordinii si linistii publice, comertului ambulant si a depistarii persoanelor care practica actele de cersetorie precum si pentru identificarea autorilor in cauzele penale cu autor necunoscut. Echipele de politie au actionat de asemenea pentru depistarea persoanelor si autovehiculelor care transporta marfuri fara documente legale de provenienta. Au fost efectuate verificari in locurile de interes operativ in special unde sunt cazate persoane straine de localitate venite in zona la culesul fructelor de padure. Au fost instituite filtre rutiere pe DN 17 in zona Argestru si Rosu si a fost folosit aparatul radar la nivelul DN 17 pe raza municipiului si a comunelor Poiana Stampei, Dorna Candrenilor si Iacobeni.In cadrul raziei au fost constatate trei infractiuni: una la Legea 126/1995 pe linia produselor pirotehnice ocazie cu care a fost ridicata in vederea confiscarii cantitatea de 27 cutii petarde; un furt; o taiere fara drept de arbori - prevazuta de art.107 din Legea 46/2008. Au fost aplicate 86 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 43.655 lei, din care: la Legea 61/1991 - sase in valoare de 1000 lei; Legea 12/1990 - 30 in valoare de 24.000 lei; O.U.G.195/2002 - 46 in valoare de 18.335 lei; OUG 97/2005 - doua in valoare de 120 lei; Legea 136/1995; Legea 38/2003, doua in valoare de 200 lei. In cadrul raziei au fost confiscate bunuri in valoare de 17.234,63 lei, constand in: 1000 bucati tigari de provenienta extracomunitara in valoare de 500 lei; 91 litri bauturi spirtoase(palinca si tuica) in valoare de 1.820 lei; 117 litri vin in valoare de 580 lei; produse de panificatie(paine) in valoare de 2.050,63 lei; fructe de padure in valoare de 200 lei; produse industriale(opt - motoferastraie, trei - motocositori si alte produse) in valoare totala de 7.084 lei; 18,986 mc material lemnos(15 mc lemn lucru si 3,986 mc lemn foc) in valoare de aproximativ 5.000 lei.In cadrul raziei au fost legitimate 228 persoane si au fost controlate 88 de vehicule. Au fost introduse in bazele de date si amprentate cinci persoane. A fost retinut un permis de conducere si au fost ridicate doua certificate de inmatriculare. Masurile de sanctionare a contraventiilor si constatare a infractiunilor au fost luate de catre politisti, cu exceptia unei sanctiuni la Legea 61/1991care a fost aplicata de catre Detasamentul de Jandarmi Vatra Dornei, care in cadrul raziei a sprijinit politistii prin blocarea cailor de acces din zona pietei si a bazarului. Joi, in jurul orei 06.00, a fost identificata pe strada Unirii din municipiului Vatra Dornei, autoutilitara condusa de un barbat de 41 ani, care transporta produse de panificatie(726 paini de diferite sortimente) in valoare de 2050,63 lei, fara a poseda documente de provenienta. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional conform Legii 12/1990, iar marfa a fost confiscata valoric. La o societate comerciala din zona pietei agroalimentare din municipiul Vatra Dornei care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul a articolelor de imbracaminte, au fost identificate 27 cutii cu petarde detinute ilegal. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru incalcarea prevederilor art.37 din Legea 126/1995. In piata agroalimentara din municipiul Vatra Dornei, a fost identificata o femeie de 57 ani, care oferea spre vanzare cantitatea de 115 litri vin in valoare de 575 lei, fara a poseda documente de provenienta. Cea in cauza a fost sanctionata contraventional conform Legii 12/1990, iar cantitatea de vin a fost ridicata in vederea confiscarii.La controlul efectuat in bazarul municipiului Vatra Dornei, a fost identificata o femeie din municipiul Vatra Dornei care oferea spre vanzare patru motofierastraie si doua motocositoare de diferite marci, in valoare de 1500 lei, fara a poseda documente de provenienta. Cea in cauza a fost sanctionata contraventional conform Legii 12/1990, iar bunurile in cauza au fost ridicate in vederea confiscarii. Politistii din cadrul Secției 15 Politie Rurala Vatra Dornei au depistat pe DN 17B pe raza comunei Dorna Arini doua atelaje hipo care transportau material lemnos. Au fost oprite cele doua atelaje si s-a solicitat conducatorilor atelajelor hipo documentele de identitate si cele pentru materialul lemnos, acestia declarand verbal ca nu au actele personale si nici documente de insoțire pentru materialul lemnos. S-a luat legatura cu lucratorii Ocolului Silvic Vatra Dornei, iar in urma inventarierii materialului lemnos, s-a constatat ca unul din barbati transporta cantitatea de 1,77 mc lemn rotund rasinoase in valoarea de 203,55 lei, iar celalalt transporta cantitatea de 1,57 mc lemn rotund rasinoase in valoarea de 180,55 lei. Cei doi au fost sanctionati contraventional conform Legii 171/2010 M, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Vatra Dornei.