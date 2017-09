Razii de amploare la Scheia. Peste 300 de persoane au fost legitimate FOTO

Au fost aplicate 137 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 51.510 lei pentru acte de tulburarea a ordinii si linistii publice dar si la regimul rutier.

Razii de amploare, cu mascati. Peste 300 de persoane au fost legitimate. Avand in vedere ca pe raza comunei Scheia s-au comis in ultima perioada mai multe infractiuni de furt din auto si din locuinte si anexe, politistii au initiat un demers de securizare a acestei zone prin sporirea numarului de politisti care actioneaza zilnic si intensificarea actiunilor de prevenire si combatere a criminalitatii. Astfel, pentru 30 de zile, in perioada 28 august - 27 septembrie, vor fi relocate forte suplimentare de politie, vor fi analizate strict elementele de vulnerabilitate si vor fi sporite actiunile de patrulare pe itinerarii multiple, fiind asigurata o vizibilitate sporita a politistilor pentru descurajarea actelor de natura infractionala. Din dispozitia sefului inspectoratului a fost constituita zona speciala de siguranta publica la nivelul comunei Scheia. Pentru desfasurarea activitatilor politienesti specifice pe toate liniile de munca(ordine si siguranta publica, investigatii criminale, siguranta rutiera) sunt angrenati zilnic pe langa politistii Politiei Comunale Scheia alti peste 20 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publica dar si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava.Actiunile zilnice desfasurate au ca scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica pentru locuitorii comunei, fiind vizate prevenirea talhariilor stradale, a furturilor din auto, a furturilor din locuinte, furturilor din genti si buzunare, prevenirea faptelor de violenta stradala si a altor acte de tulburare a ordinii si linistii publice. Au fost stabilite trei noi itinerarii de patrulare pentru acoperirea eficienta a tuturor zonelor. Totodata au fost efectuate demersuri in vederea dispunerii unor masuri pentru imbunatatirea iluminatului stradal si instalarii unor sisteme de supraveghere video eficiente in zonele de risc. Actiunile sporite de control au fost deja demarate de politisti, in prima saptamana de la implementarea conceptului fiind organizate actiuni zilnice la care participa, in medie, 28 de politisti. De asemenea, in aceasta prima saptamana a fost organizata si o razie, dar si o actiune punctuala pentru prevenirea si combaterea cersetoriei, stiut fiind faptul ca multi dintre minorii de pe raza comunei apeleaza la mila cetatenilor in zonele periferice ale comunei dar si in zona centrelor comerciale din proximitate. Astfel, au fost legitimate 301 persoane si au fost controlate 203 vehicule. Au fost efectuate opt interventii la diverse evenimente semnalate si au fost intocmite patru dosare penale. Au fost suspendate doua permise de conducere si retrase zece certificate de inmatriculare si trei seturi de placute cu numere de inmatriculare. Au fost aplicate 137 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 51.510 lei pentru acte de tulburarea a ordinii si linistii publice dar si la regimul rutier. Au fost verificati paznicii de unitati economice si au fost verificate ATM-urile din zona de competenta.Urmare a prezentei sporite in teren, in perioada 28 august – 02 septembrie nu a fost sesizata nici o infractiune stradala, nici un furt sau fapta cu violenta. O alta actiune desfasurata de politistii din Scheia si cei din cadrul Politiei Municipiului Suceava a vizat prevenirea faptelor de cersetorie, multi dintre cersetorii de pe raza municipiului provenind din zona Scheia. Astfel, la data de 29 august au organizat o actiune la care au participat 14 agenti si ofiteri, fiind depistate 11 persoane care apelau la mila cetatenilor si fiind aplicate 21 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2.870 de lei.