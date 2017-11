Razii de amploare la Vatra Dornei. Au fost aplicate peste 100 de sanctiuni contraventionale

De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 5.510 lei, constând in bauturi spirtoase, cafea, produse de panificatie, alimentare si industriale, material lemnos, etc. Au fost controlate apoape 200 de persoane si autovehicule.

Politia municipiului Vatra Dornei a organizat o actiune pe raza de competenta, inclusiv in mediul rural, pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica, prevenirea evaziunii fiscale si a comertului ilicit, la care au fost cooptate forte ale Jandarmeriei Vatra Dornei si ale D.S.V.A. Suceava. La actiune au participat peste 30 de politisti din toate scructurile operative si au fost aplicate peste 100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 53.290 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 5.510 lei, constand in bauturi spirtoase, cafea, produse de panificatie, alimentare si industriale, material lemnos, etc. Au fost controlate apoape 200 de persoane si autovehicule. Au fost retinute patru permise de conducere si au fost retrase sapte certificate de inmatriculare. Joi dimineata, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DN 18, din comuna Carlibaba, autoturismul condus de un localnic de 50 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Joi in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DJ 175A, din comuna Crucea, mopedul neinmatriculat sau inregistrat, condus de un localnic de 51 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este inmatriculat sau inregistrat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat", mopedul fiind indisponibilizat la sediul politiei.